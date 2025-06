Ana Carrillo 10 JUN 2025 - 17:50h.

Vanessa Bouza ha arremetido contra Maica Benedicto y el hermano de la amiga de Óscar Landa la ha defendido en Instagram

Daniela Cano emite un comunicado para destapar el fin de su amistad con Maica Benedicto

Los fans de 'Gran Hermano 19' están alucinando después de que Daniela Cano haya revelado que ya no se considera amiga de Maica Benedicto. Una información que ha sacudido las redes sociales y que ha hecho que se pronuncie Vanessa Bouza, que al comienzo de ese reality era amiga de la ahora participante de 'Los vecinos de la casa de al lado' y que dejaron de serlo en 'GH DÚO'.

"Yo entiendo es que la gente haga un papel en televisión, pero no lo hagas conmigo", fueron las palabras de Daniela que han causado un gran revuelo. Vanessa también ha acusado a la murciana de no ser real y de tener una cara distinta en los realities: "Maica tenía el festival de caretas porque es una persona con muchas facetas para intentar buscar en cada momento la cámara y decir siempre lo que vosotros queréis escuchar".

"Ha pasado por tres realities diferentes, ¿qué Maica nos creemos? [...] En 'Gran Hermano 19' estaba loca por la limpieza, pero en 'GH DÚO' no funcionaba la aspiradora la primera semana y ella todas las mañanas iba a la moqueta a hacer deporte con Álex Ghita y no tenía absolutamente ningún problema [...] ¡Era un papel!", ha comentado la esposa de Javier Mouzo en sus stories de Instagram, provocando el enfado de Antonio Benedicto, hermano de Maica.

"Sabéis que no estoy acostumbrado a hacer esto, pero ya que somos todos personas públicas y se puede hablar de nosotros pues lo que quiero decir es que quien critique la mierda de los demás, que se ahogue en la mierda de los demás porque eso significa que no tienen ni para hablar de su propia mierda", ha comentado Antonio, dando a entender que considera que la gallega ha hecho esto porque no tenía un tema propio con el que volver a estar en la conversación pública.

Antonio Benedicto, a Vanessa Bouza: "Deja de tomarla ya con una persona que ha sido tu amiga de verdad desde el principio hasta el fin"

"Esta persona fue la primera de todas en llevar careta, porque no mostró su verdadera cara hasta el final, así que vamos a decir las cosas como son ya de una vez y deja de tomarla ya con una persona que ha sido tu amiga de verdad desde el principio hasta el fin", ha terminado diciendo el hermano de Maica, que quiere que Vanessa deje de hablar de la modelo.