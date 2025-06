Daniela Cano emite un comunicado para destapar el fin de su amistad con Maica Benedicto

Ana Carrillo 10 JUN 2025 - 16:59h.

Daniela Cano ha revelado que ya no es amiga de Maica Benedicto, de la que era íntima en 'Gran Hermano'

Lucía Rolek explica por qué no ha mostrado su apoyo a Maica Benedicto

Compartir







Daniela Cano y Maica Benedicto eran íntimas en 'Gran Hermano'. Cuando terminó el concurso, siguieron compartiendo fotos juntas en las redes sociales y en marzo hasta mostraron que se habían reunido con Silvia y Lucía Rolek para pasar unos días juntas, presumiendo de la amistad que había entre las cuatro, integrantes del grupo de las 'fresis'. Pero ahora la situación ha cambiado y es que, según la colombiana, ya no son amigas.

Ha destapado esta información en un directo que ha hecho con Miriam Saavedra, donde ha asegurado que no está mostrándole su apoyo a la murciana en 'Los vecinos de la casa de al lado' porque ya no la considera su amiga y ha ido más allá asegurando que las hermanas Rolek también están decepcionadas con la modelo: "No lo quería exponer, pero ahora lo expongo porque es la verdad y es que estamos todas decepcionadas por cosas que hemos visto, sobre todo yo".

"No quiero decir ciertas cosas porque sé que el fandom que la odia se va a apoyar en eso, son cosas que no voy a decir por privacidad, pero diré que lo que yo entiendo es que la gente haga un papel en televisión, pero no lo hagas conmigo", afirmaba Daniela en ese mismo directo, soltando una gran bomba y haciendo que los fans pensasen que estaba tachando a Maica de tener un papel delante de cámaras.

Además, en esa charla con Miriam Saavedra, contaba que ha estado mal por problemas de salud, que avisó a Maica para que fuera a visitarla a Barcelona antes de su entrada en el vecindario y que ella le dijo que no podía ir. Unas declaraciones que han revolucionado la red social X y al fandom de 'GH 19', haciendo que Daniela se haya animado a emitir hasta dos comunicados para aclarar sus palabras en el mencionado directo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En su primer comunicado, explica que se está guardando muchos detalles porque no es "mala" y no quiere "perjudicar la imagen" de la que fue su amiga, pero que no le ha quedado otra que aclarar que ya no tienen relación porque le molesta que Maica dé a entender lo contrario. No obstante, ha subrayado que le desea lo mejor en este reality y que espera que gane.

"No voy a contar más por respeto a mi relación, la que un día fue auténtica y real", ha añadido Daniela, que le ha pedido perdón a sus seguidores por no dar más detalles del motivo por el que su relación con la finalista de 'GH DÚO' se ha roto.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En un segundo comunicado, ha pedido respeto y ha reiterado que no va a contar el verdadero motivo para no alimentar a los haters: "No sé que entiende cada uno por amistad, pero lo cierto es que pasamos a ser solo conocidas. Por respeto, nunca dirá nada que pudiera ser usado por haters para atacar. Pueden sacar sus conclusiones, pero la verdad solo la sabemos nosotras".

"No he vendido ni traicionado a nadie porque todas sabíamos lo que había en privado. Solo respondí porque se estaba proyecto una imagen que, sinceramente, no era real. No éramos amigas como tal, al menos no fuera del programa. Y eso lo sabíamos todas desde hace tiempo. Por eso me sorprende que se mencione tanto mi nombre en un reality, cuando fuera la relación es totalmente distinta. Cada una tiene su vida y eso se respeta", reza este segundo comunicado.

"No me arrepiento de haberla apoyado y defendido en su momento, porque a su manera también lo hizo conmigo. Y si es algo en lo que probablemente las dos coincidimos es en que nunca nos posicionamos del lado de quienes intentaron apagarnos cuando más brillábamos", ha sentenciado.