El chat vecinal pregunta a Gerard Arias sobre Bea Retamal: "¿Después de la cena esperas que la relación vaya a más?"

Gerard compartió una inolvidable cena en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir 24 horas en exclusiva en Mitele PLUS, de la mano de la antigua ama de llaves, Bea Retamal.

La conexión entre ambos es evidente y se ha intensificado tras haber conversado ambos sobre sus sentimientos. En el chat vecinal se le ha preguntado a Gerard sobre qué opina de su relación con ella tras la cena, y él ha confirmado que quiere seguir conociéndola: "Tenemos un viaje programado".

“Después de la cena la verdad que muy bien, acercamos posturas, yo también quería saber que sentía ella, yo me quedo aquí ilusionado, pero no sé lo que piensa ella. Si es verdad que no dejamos nada claro…”, aseguraba él.

“Yo cuando la veo me hace ilusión, me hace tilín, me apetece fuera quedar con ella, tenemos el viaje a Canarias pendiente… me gustaría quedar con ella”, comentaba con un sonrisa Gerard Arias al hablar de Bea Retamal en ‘Los vecinos de la casa de al lado’.