En su reencuentro, Gerard y Bea tienen una cita íntima en la que aclaran cómo se sienten uno con respecto al otro

Gerard Arias le confiesa a Bea Retamal durante una cena íntima en 'Los vecinos de la casa de al lado' que ha estado pensando mucho en ella, incluso antes de irse a dormir, y que siente una conexión muy especial. Sin embargo, tiene una petición para ella: que le sea sincera sobre el tema del chico de los 'domingos', ya que si está conociendo a alguien, él no le esperará. El de Tomelloso también aprovecha este momento para pedirle explicaciones sobre los celos que sintió por Nerea y Érika Portillo.

Bea Retamal le da explicaciones a Gerard Arias

Durante la cena, Gerard se llena de valentía y le confiesa a Bea Retamal que pensado "bastante" en ella durante su concurso porque, cuando estuvieron juntos en el vecindario, fue "bonito". Por eso, cuando le ha visto aparecer, ha sentido muchos nervios: "No sabía dónde meterme. Me estaba dando mucha vergüenza".

Después de esta pequeña puntualización, ambos aprovechan para ponerse al día de lo que han estado haciendo en el tiempo que no se han visto. El de Tomelloso asegura que todo ha estado bien, a excepción del momento delicado por el que está pasando Sthefany, mientras que Bea Retamal se ha dedicado a viajar a Ibiza y a Valencia. "¿En Madrid poco, ¿no?", le pregunta con segundas intenciones Gerard.

Y es que, cuando Andrea Palas llegó al vecindario, la amiga de la exgranhermana le dejó caer que Bea Retamal estaba viéndose con un chico fuera al que llamaban 'el de los domingos'. "Tú estás en tu derecho de hacer lo que quieras, pero no entendía algunas cosas", señala. Esas cosas son que, a pesar de haber dejado claro que no eran nada, sintiera celos por Nerea o Érika Portillo: "Tus palabras no iban acorde con tus hechos".

En cuanto al tema de Nerea, Bea achaca su reacción a que sintió que "se quería subir a la mochila" y, además, percibió que era "súper fría" con ella. Además, se molestó al ver que él insistía en que se quedara porque le pareció una actitud de "quedabien".