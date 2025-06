Gerard Arias y Bea Retamal hablan claro sobre el punto en el que se encuentra su relación

Gerard y Bea confiesan qué sienten el uno por el otro

Gerard Arias, sobre la cobra que le hizo Bea Retamal durante su cita: ''La primera que me llevo en la vida''

Compartir







Gerard y Bea disfrutaron de una cena romántica en el trastero, con cobra incluida. Después de lo ocurrido, los dos aclaraban en la gala de 'Los vecinos de la casa de al lado' en qué punto se encuentra exactamente su relación en estos momentos.

Gerard aseguraba estar ''muy ilusionado'' con la valenciana y confesaba querer verla fuera del programa: ''Vamos a ser realistas, no nos vamos a vender amor eterno, pero la veo, me hace ilusión, me siento bien, siento química y cuando salga la llamaré y haremos planes''.

Por su parte, Bea aseguraba que ''fluye'': ''Yo estoy super bien, fluyo, me lo paso bien, soy una chica libre, soltera, hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Es lo que hay'', y confesaba sus deseos: ''Yo voy a seguir viendo a Gerard''.

Después de abrirse por completo, Gerard y Bea se levantaban para despedirse con un cariñoso abrazo, y aunque él afirmaba querer darle un beso a Bea, ella se negaba: ''Lo hago cuando quiero y donde quiero, no cuando me lo dice la gente''.