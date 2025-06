Albert Barranco le reconoce a Maica que no ha sabido controlar sus palabras

Maica Benedicto y Albert Barranco tienen una fuerte discusión: "Deja de vacilarme y de hablarme mal"

Albert Barranco y Maica Benedicto han tenido una fuerte discusión en el vecindario. En ella, una y otro apenas controlan sus palabras y se lanzan acusaciones mutuas por cualquier cosa. El enfado ha durado solo unas horas, ya que el primero se ha sincerado con la exgranhermana y le ha pedido disculpas tras su bronca.

"Lo primero quiero pedirte disculpas por hablarte como te he hehablado. Hablo como un energúmeno", comenzaba diciendo. Barranco le dice que ha habido muchas cosas que le ha dicho sin apenas pensarlo. "Sabía que se me ha ido la olla", le traslada. El concursante le traslada por ejemplo que le ha dicho que no quería dirigirle la palabra, aunque en el fondo quiere que estén "bien".

"Aunque yo sé que a veces se me cruzan los cables no digo las cosas como las pienso. Lo hago porque me siento atacado y mi modo de ponerme un escudo es decirte mil cosas que no pienso", compartía. Barranco reconoce que se siente "dolido" por una simple razón. "Si a mi no me gustaras de verdad, no me merecería la pena", lanzaba.

La respuesta de Maica a las disculpas de Barranco

Maica, tras escuchar a Albert Barranco, no dudaba en abrir sus sentimientos y también pedirle disculpas por reprocharle que 'va de enamorado'. Con esa frase, según explica, no se refería a que estuviese enamorado de ella sino que queria mostrar así su enfado por otra razón. "He sentido que cada vez que yo hago algo, saltas más", dice con respecto al último juego en el que reconoce haber hecho trampas.

"Vas de que te importo de que te usto y a la primera de cambio saltas un montón", le aclaraba en 'Los vecinos de la casa de al lado'.