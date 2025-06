La tensión entre una y otro va en aumento tras confesarle Barranco a Maica que no tendría nada con ella fuera

Los vecinos imitan a sus compañeros y Maica Benedicto aprovecha para lanzarle una pullita a Albert Barranco: "No somos novios"

Compartir







Maica Benedicto y Albert Barranco han tenido una brutal bronca en el vecindario. Tras varias semanas donde existía una aparente complicidad entre una y otro, ahora la situación ha dado un giro de 360 grados. El mayor cambio se ha producido sobre todo tras la confesión que Barranco le hizo en directo a su compañera de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

Él le dijo claramente que no quería tener nada serio con ella tras salir del concurso. Sin embargo, reconocía que sí quería volverla a ver y que no hubiese ningún malentendido, pero la situación ha ido a peor como hemos podido ver en el vídeo superior a este artículo.

El detonante de la bronca

Todo ha comenzado con un comentario de Albert Barranco donde lanza un dardo a Maica. "Es frágil para escuchar pero no para decir", le decía. La otra le pedía que "parase". "Es hablar, no vacilar", agregaba él.

Gerard Arias se veía obligado incluso a intervenir. "Relájate", le trasladaba a Barranco. "Si discutimos por un juego, discutimos", apostillaba el concursante.

Ya en el cuarto, los gritos y la tensión pasaban a otro nivel. "No me gustaría tener una persona así al lado mía", señala Maica. Barranco creía que estaban "de acuerdo" en eso. "Estaba más cegada...", soltaba la murciana.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Barranco no dudaba en decirle que no le gustaría "tener una novia mentirosa y tramposa". Maica le pedía que dejase de dirigirse hacia ella en la forma en la que lo estaba haciendo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"En un juego donde no se ha dicho como se tiene que jugar, no soy mentirosa y tramposa.Y ponte a hacer algo, que no haces nada", aseguraba la exgranhermana. Barranco le pedía que si tenía alguna solución a la discusión. "¿Qué quieres que haga? Si limpias 60 veces al día es tu problema, yo en mi casa limpio una", apostillaba.