El pique entre Sthefany y Gerard en el vecindario

Recta final en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS

Tensión entre Gerard y Sthefany en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS. Después de que Gerard recuerde la experiencia de Alba en 'La isla de las tentaciones', Sthefany empieza a defender que si ella hubiese visto desde un principio que Tadeo tenía feeling con alguna chica no hubiese aguantado todo el reality. Gerard, por su parte, no cree que hubiese sido así y juzga su punto de vista. La diferencia de opiniones da lugar a que ambos se pongan muy bordes.

El pique entre Gerard y Sthefany por lo que pasó en 'La isla de las tentaciones'

Sthefany dice que ella le hubiera pedido una hoguera de confrontación a Tadeo desde el inicio de su experiencia en el reality y Gerard le pregunta de manera cortante: "¿Por ponerle un collar a una chica? No se la pides cuando lo ves follando ¿y se la vas a pedir por un collar?". Ella le para los pies rápidamente pidiéndole que le hable así.

Pero, lejos de rebajar los ánimos, ambos se vienen arriba y protagonizan una tensa conversación. Gerard no ve las cosas como Sthefany y llega a decir, en varias ocasiones, que "no tiene sentido" o "no tiene coherencia" lo que está diciendo. Ella se defiende alegando que "cuando estás en la isla, vives las cosas de otra manera".