Maica y Barranco, enfrentados en el vecindario por la limpieza del apartamento

Maica le ha recriminado a Albert una vez más que se pasa el día tumbado al sol y no hace nada y cuando limpia, lo hace mal. "A mí no me gusta limpiar y no limpio. A ti te gusta limpiar y limpias", le ha dicho él, "además no hace falta estar 24 horas limpiando", a lo que ella ha contestado con enfado. Así ha sido el pique que han protagonizado en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS.

El pique se ha producido mientras Maica pasaba la fregona por el suelo del apartamento y Barranco se encontraba sentado: "Ya fregaste ayer y no es que se quedara muy bien", le ha recriminado Maica a Albert en un momento dado de la conversación. "Yo es que no estoy hecho para limpiar y como a ti te encanta limpiar...", ha respondido él. Pero esto ha enfadado a la exparticipante de 'Gran Hermano'.

El pique de Maica y Barranco por la limpieza

Para Maica, la cuestión no es limpiar, es "una cuestión de convivencia" y trata de marqués a su compañero, que responde con broma a sus palabras. "Yo no te he dicho que limpies mal, no me vaciles", le llega a decir ella a él, lo hace tensar la situación. "Eh, relaja la raja. Bájate dos puntitos que estás muy alteradita hoy. Si dices que limpio mal, limpia tú", protesta él. La conversación se tensa por momentos y cada uno se repite a la hora de dar sus argumentos. La discusión, en el vídeo.