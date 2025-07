Lágrimas y declaraciones de amor eterno en las despedidas de las parejas de la primera edición del formato

Las míticas presentaciones de los solteros de ‘La isla de las tentaciones 1’: “Con mi gente bless, siempre ando flex”

Compartir







Las parejas de 'La isla de las tentaciones 1' llegaron a República Dominicana de lo más enamoradas. Todos los participantes estaban convencidos de que iban a resistir la tentación y que volverían a España de la mano de sus novios y novias, pero pronto verían que el reto iba a ser mucho mayor de lo que se habían imaginado.

Después de elegir a su soltero o soltera favorita para disfrutar de una romántica cita (y a la vez ver cómo sus parejas hacían lo mismo, con los celos e incomodidad correspondientes), los protagonistas de la edición tuvieron unos minutos para despedirse. Entre lágrimas, promesas y declaraciones de amor eterno, todos ellos intentaron darse fuerzas para no caer en la tentación.

La despedida más tensa fue la de Gonzalo Montoya y Susana Molina. "Como te guste alguno a mí me da algo", le decía él a ella. Mirando a cámara rompió a llorar: "Me da miedo porque ella es muy dependiente de mí". Pero enfrente de su novia se mostró molesto por el chico al que había elegido su novia para tener la primera cita, Lewis el surfero. Susana no dudó en responderle: "¿Y por qué no me rayo yo, si has elegido a la más guapa?"

Fani Carbajo abraza a la soltera favorita de Christofer

La despedida más llamativa fue la de Fani Carbajo y Christofer Guzmán. Él estaba convencido de que iba a disfrutar más de la experiencia que su novia (¡qué equivocado estaba!), mientras que ella le confesó que había estado hablando con Rubén y le había dicho que se iba a llevar genial con su novio. Pero esto no fue lo más curioso del adiós de la pareja. La soltera favorita de Christofer fue la encargada de interrumpir la despedida y de llevársele a Villa Playa. La reacción de Fani fue la de saludarla amablemente e incluso darle un abrazo.

Más tarde, Fani explicó que su intención con este gesto era dejarle claro a la tentadora que no había logrado incomodarla ni hacerla sentir pequeña. Tampoco quiso ser antipática con ella para intentar así que sus intentos por conquistar a Christofer fueran más suaves.