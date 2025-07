Los colaboradores de 'Vamos a ver' repasan los momentos más impactantes de todas las ediciones de ‘La isla de las tentaciones’

Alexia Rivas, Pepe del Real y Alejandra Rubio confiesan qué escenas no pueden borrar de su memoria, ¡dale play!

En 'El verano de las tentaciones' recuperamos los mejores momentos de todas las ediciones. Por ello, los colaboradores de 'Vamos a ver' se han rendido ante este fenómeno y han querido compartir cuáles han sido los momentazos más inolvidables de todas las temporadas en exclusiva para esta web… y no han escatimado en elogios ni recuerdos épicos.

Alexia Rivas, siempre directa, lo tiene claro: “Melyssa cruzando a la otra isla y tirada en la cama. Desvalida y desvalida. Y de todo”. La imagen de la tentadora hecha un mar de dudas, entre lágrimas y pasión, ha quedado grabada en la memoria colectiva. Pero eso no es todo: “Cristofer gritando. ¡Estefanía! Fue como una especie de Montoya. Es que Christopher anduvo para que Montoya corriera”. Así, Alexia establece un paralelismo entre dos de los momentos más virales del formato: el grito desesperado de Cristofer, que rompió internet, y el drama emocional de Montoya, protagonista absoluto de esta última edición.

Por su parte, Pepe del Real también rinde homenaje al concursante más comentado del año: “Montoya ha sido maravilloso. Le deseo que se ponga bien pronto, que necesitamos tenerle por aquí dando guerra”. Y no se olvida de su inseparable compañera de aventuras amorosas: “Anita, que la quiero un montón, que me llevo muy bien con ella”. Un gesto de cariño que demuestra el impacto que la pareja ha tenido no solo en el público, sino también entre los colaboradores del programa.

Alejandra Rubio se suma al aplauso unánime: “Creo que esta última edición ha sido espectacular en todos los sentidos. Todas las tramas han dado mucho que hablar, nos han entretenido. Ha sido una edición muy difícil de superar, pero supongo que lo conseguirán porque son unos cracks. El equipo de casting”. Un reconocimiento más que merecido a quienes cada año consiguen que la audiencia se enganche, sufra y grite frente al televisor.

Entre gritos desgarradores, traiciones imposibles y reconciliaciones inesperadas, 'La isla de las tentaciones' se confirma como la gran fábrica de momentazos de la televisión. Dale play.