Alejandra Prat, Pepe del Real y Marta López fantasean con crear su propia edición del reality que pone a prueba a las parejas

Además, los realities que enganchan por dentro y por fuera, según los colaboradores de 'VAV': “Volvería cuatro veces más”

Sin lugar a dudas, 'La Isla de las Tentaciones' es el reality que por excelencia pone a prueba la fidelidad de las parejas. Episodio a episodio, los espectadores vamos siguiendo las tramas para ver si los participantes sucumben —o no— a la tentación. Y muchas veces el paisaje paradisíaco se termina convirtiendo en el infierno que pone a prueba el amor o, tal vez, simplemente lo que es puesto a prueba es la lealtad.

El reality show es una Caja de Pandora: da mucha, muchísima, curiosidad saber qué pasaría, pero hay que estar preparados para abrir esa puerta. ¿Quién no fantaseó con ir a 'La Isla' y ponerse a prueba? Es más... ¿Quién no se imaginó a alguna pareja conocida participando del reality? El mundo está lleno de posibilidades y las mentes curiosas tienden a querer explorarlas.

Invitamos a los colaboradores de 'Vamos a ver' a que inventen su propia edición de 'La Isla de las Tentaciones', a que se imaginen a quiénes les gustaría ver tentando y siendo tentados...

"Ay, chica, no sé, me acabo de casar, no lo voy a decir", Marta López contestó rápido, entre risas, y se negó a mandar a alguien al confesionario. Es que, claro, la exparticipante de GH pasó por el altar el pasado 27 de junio y dio el sí con Alejandro Huerta. No hay momento más pasional para una pareja...

Pepe del Real, al ser consultado sobre a quién le gustaría ver como tentador, se guardó la confesión para sí mismo: "No me quiero pasar, no lo voy a decir porque me parece un poco ofensivo ponerles en el lugar de un tentador". Pero dejó sobrevolando la idea de que hay alguna pareja a la que le gustaría ver participar del reality: "Pondría a lo mejor alguna pareja que llevaría para ver qué es lo que pasa".

"No sé, ahora mismo me has pillado ahí en blanco". Alejandra Prat se lo tuvo que pensar un poquillo más... es que el mundo del corazón es un tanto volátil y es difícil seguir el ritmo de las relaciones de los famosos. Finalmente se decidió: "Escassi y Sheila ya no están, con lo cual nada... "Alejandra y Carlo", dijo.

"¡Estefaníaaa!", Montoya y la cama de Melyssa: los colaboradores de ‘VAV’ eligen sus momentos y tramas preferidas de 'LIDLT'

'La Isla de las Tentaciones' no solo se trata de fantasías, sino también, de los momentazos que edición a edición nos deja el reality show. En 'El verano de las tentaciones' recuperamos los mejores momentos de todas las ediciones. Por ello, los colaboradores de 'Vamos a ver' se han rendido ante este fenómeno y han querido compartir cuáles han sido los momentazos más inolvidables de todas las temporadas en exclusiva para esta web… y no han escatimado en elogios ni recuerdos épicos.