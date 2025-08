Los colaboradores del programa matinal debaten sobre qué exconcursantes del reality deberían animarse a 'La Isla'

Les preguntamos a los colaboradores de 'Vamos a ver' a qué personaje mítico de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' les gustaría ver en 'La Isla de las Tentaciones' ahora que se están reponiendo tronos (los de Violeta Mangriñán, Marina Ruiz y Melyssa Pinto están ya disponibles) y temporadas pasadas de 'La Isla' en Mediaset Infinity.

El consenso entre los colaboradores es claro: Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio encabezan todas las listas de deseos. Adriana Dorronsoro fue la primera en mencionarlos: "Podría ser a Violeta, que está con Fabio y podrían ir como pareja", y agregó: "Están muy bien y quién sabe lo que puede pasar".

Alexia Rivas secundó la propuesta con entusiasmo: "A Violeta y Fabio, me encantaría, darían un juego brutal", destacando la autenticidad de la pareja como uno de sus principales atractivos televisivos.

Otro nombre que ha sonado con fuerza es el de Efrén Reyero. Pepe del Real contó sus ganas de verle: "A Efrén me apetecería verlo, lo hemos visto en platós, pero yo creo que, teniendo que enfrentar a compañeros, sería muy guay". Por su parte, Giovanna González Pérez también se sumó a la petición del exconcursante, sugiriendo incluso una posible pareja: "Efrén, que está como olvidado, con Marta López. Me va a matar por esto, pero es así".

La figura de Rafa Mora generó un debate especial entre los colaboradores. Suso Álvarez lo definió como "el personaje por excelencia de 'MyHyV'" y acotó: "Me encantaría volver a ver a Rafa Mora porque era una máquina". No obstante, el propio Suso descartó rápidamente la posibilidad: "Pero, en 'La isla de las tentaciones' no lo podría meter porque está tremendamente enamorado". Suso Álvarez también tuvo palabras de elogio para Steisy: "Y si no a Steisy, era muy rápida, muy divertida, muy espontánea, de lo que falta hoy en día: espontaneidad".

La conversación entre los colaboradores dejó claro que hay perfiles que despiertan verdadero entusiasmo. Violeta Mangriñán y Fabbio Colloricchio se consolidan como los favoritos indiscutidos, tanto por su vínculo amoroso como por la naturalidad con la que se muestran frente a las cámaras. Esta propuesta también fue sostenida por Alexia Rivas. La idea de verles como pareja en un formato de convivencia promete emociones fuertes y momentos televisivos de alto voltaje. ¿Se atreverían?

