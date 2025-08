Laura Ceballo 06 AGO 2025 - 09:01h.

En andaluz se derrumbó en la hoguera al descubrir las dudas de su novia

Así irrumpió Zoe Bayona en la hoguera de los chicos dando un susto tremendo a Sandra Barneda

Compartir







El paso de Alejandro Nieto y Tania Medina como pareja por la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' no fue nada fácil. Llegaron a República Dominicana dispuestos a superar la experiencia y reforzar su relación, pero pronto comenzaron a sentirse de maneras completamente diferentes. A los pocos días de comenzar la aventura, a él le invadían los miedos de que ella le fuera infiel, mientras que ella dudaba de si Alejandro era realmente su persona.

Tras vivir los primeros días en sus respectivas villas, llegaba el momento de hacer frente a la segunda hoguera. Sandra Barneda anunciaba a Alejandro que, en efecto, había imágenes de Tania para él. Y, antes de que la tablet se encendiera, él adelantaba cómo se sentía: "Ahora tengo muchas dudas".

PUEDE INTERESARTE Nico dejó plantada a Gal·la en la hoguera de confrontación y ella tomó una decisión que lo cambió todo

Instantes después, el vídeo comenzaba a reproducirse y descubría a Tania hablando de lo "decepcionada" que estaba con su relación, una relación que consideraba "acabada". Y uno de los motivos que compartía en su villa era el siguiente: "Yo creo que no me quiere bien". Al escucharlo, Alejandro empezaba a ponerse nervioso. Y no solo eso. También veía cómo su novia reconocía a uno de los tentadores, Stiven, que sentía "feeling".

Finalizadas las imágenes, Alejandro no daba crédito y se sinceraba con la presentadora: "Me quiero ir de aquí ya. Te lo digo con todo mi p*** corazón. Te lo digo de corazón, que yo no quiero estar aquí ya. Es que no puedo más. ¡No puedo! Y que diga esas cosas a mí me duele muchísimo porque es que no es verdad y esta gente lo sabe. No es normal", comenzaba.

Alejandro Nieto: "Se me va la vida"

"Por favor te lo pido, que no dejes que una relación tan bonita se vaya, por favor te lo pido", decía llevándose las manos a la cara y rompiendo a llorar como nunca antes le habíamos visto. Sus compañeros no dudaban en mostrarle su apoyo y arroparle.

Pero él continuaba en bucle, sobrepasado, y no dudaba en levantarse y arrodillarse ante Sandra para suplicarle: "Me quiero ir, por favor te lo pido. Déjame verla, por favor, que no puede ser. Déjame verla y explicarle, por favor", repetía una y otra vez mientras la presentadora trataba de calmarle. "Se me va la vida, me parto el pantalón. Yo me quiero ir de aquí", decía aún más nervioso.

Finalmente, Sandra Barneda conseguía tranquilizarle, mientras el resto de chicos se derrumbaban por cómo le habían visto: "No puedo controlarlo. Se me va la salud", decía Alejandro antes de finalizar.