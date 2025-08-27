Gran Hermano 27 AGO 2025 - 18:33h.

"Mañana descubriréis una gran noticia": ¿te lo vas a perder?

Nagore Robles presentará en Mediaset Infinity un nuevo reality vinculado al casting de ‘Gran Hermano’

No podemos esperar más para que las puertas de 'Gran Hermano' se abran de nuevo (y con ello, la nueva localización, puesto que Guadalix de la Sierra ya forma parte del pasado) y el propio programa ha revolucionado por completo a sus seguidores con un mensaje a través de sus redes sociales (Instagram y X) que da lugar a múltiples interpretaciones.

"¡Hola! ¿Preparados? Mañana descubriréis una gran noticia", se puede leer en un mensaje que es descifrado después de pinchar un globo. ¿A qué nos referiremos? Pues bien, ¡solo tendrás que esperar a este jueves 28 de agosto para saberlo! ¿Te lo vas a perder?

Las reacciones se suceden

Tras el mensaje, los seguidores no han tardado en reaccionar al respecto, especulando sobre qué noticia podrá ser la que tiene el programa preparada. Reacciones que han sido de lo más variadas, pero sin duda, hay una que se ha repetido en todos los comentarios: "¿Me vais a llamar?" o "Qué conexión, justo hoy pensé que no sabía nada de vosotros...".

Y es que, así es, son muchos los que quieren formar parte de esta gran aventura... ¡no te pierdas el notición que tenemos preparado para ti este jueves 28 de agosto!