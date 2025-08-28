Gran Hermano 28 AGO 2025 - 14:42h.

Convocatoria que tendrá lugar en la Estación del Gran Teatro Príncipe Pío: ¡'Gran Hermano' empieza en el casting!

Nagore Robles presentará en Mediaset Infinity un nuevo reality vinculado al casting de ‘Gran Hermano’

La expectación era máxima cuando hace poco más de 24 horas, 'Gran Hermano' anunciaba que "una gran noticia" estaba por llegar. Las reacciones se sucedían rápidamente entre los más fieles al programa. Pues bien, ya sabemos de qué noticia se trata... ¡y tiene que ver con el casting!

Y es que dicho casting, el cual se abrió el pasado mes de junio, todavía no se ha cerrado: "La búsqueda continúa. El 10 de septiembre celebramos la última convocatoria en la Estación del Gran Teatro Príncipe Pío", dice 'Gran Hermano' desde la red social X y en Instagram.

Acude para vivir una experiencia única

Por lo tanto, todos aquellos que todavía os queráis apuntar al reality más salvaje y trepidante de la televisión, todavía estáis a tiempo. Pero, ¿cómo te puedes inscribir al casting? De la siguiente manera, como bien recuerda el propio reality en el mismo mensaje:

Apúntate AQUÍ y, si te citamos, acude para vivir una experiencia única. Y recuerda, #GranHermano empieza en el casting.