Gran Hermano 10 SEP 2025 - 19:16h.

Preseleccionados por el equipo del reality tras su inscripción en Telecinco.es, han formado parte de las pruebas que el equipo del formato producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) ha llevado a cabo en Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en las que han contado con el apoyo de Violeta, Edi, Maica, Nerea y Ruvens, de ‘GH 19’.

Nagore Robles, exparticipante de 'GH 11' y presentadora de ‘Uno de GH20’, formato pionero en la historia del reality que mostrará en Mediaset Infinity la convivencia de aspirantes a participar en 'GH' y que determinará la foto final del casting, ha estado presente en las pruebas, supervisadas por Teresa Colomina, directora de casting de 'GH', y Miguel Martín, director general de Zeppelin (Banijay Iberia), entre otros responsables del concurso.