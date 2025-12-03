Gran Hermano 03 DIC 2025 - 18:47h.

En la nueva gala que Telecinco emitirá este jueves (21:45h), en la que Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo regresarán a la casa

Belén, José Manuel o Patricia: tras la salvación de Joon, uno de los tres nominados será expulsado en la nueva gala de ‘GH 20’ que Jorge Javier Vázquez conducirá este jueves 4 de diciembre (21:45h) en Telecinco. Antes de conocer la decisión de la audiencia con sus votos en la app de Mediaset Infinity, el programa proyectará en el salón imágenes de la convivencia de los tres candidatos, que serán visionadas por todos los habitantes de la casa.

Pero no será el expulsado el único en abandonar el reality al final de la noche: el camión de la mudanza de ‘GH’ llegará a la casa para llevarse a los concursantes que menos convencen a la audiencia en una decisión en la que el público volverá a tener un papel determinante.

Además, los padrinos de la prueba semanal, Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo estarán presentes nuevamente en la casa para ser testigos de la evolución y el esfuerzo de los concursantes en los ensayos de la coreografía.

Por último, el programa abordará la última hora de la convivencia, con especial atención al paso decisivo que Aquilino ha dado con Paula, las tensiones en la convivencia por la comida, con José Manuel en el centro de todas las miradas y el interés de Cristian por Patricia.