La gala de 'Gran Hermano 20' nos ha dejado momentos de todo tipo, entre los que ha destacado una nueva expulsión sorpresa que ha provocado shock total en una concursante. Además, las nominaciones han tenido a una protagonista y han estado marcadas por sus decisiones.
Por otro lado, Violeta y Edi han estado en el plató para desvelar con todo lujo de detalles sus planes de boda y cómo fue la pedida de mano, además de enseñar su anillo de compromiso. Todo esto en medio de una gala llena de reacciones inesperadas y confesiones de todo tipo.