Darío revela la duda que carcomía a Almudena y, también, a los seguidores del programa: ¿Qué ocurrió bajo el cojín con Cristina?

El beso de Darío con Cristina en la piscina de 'La isla de las tentaciones 9' tras su tenso 'espejo' con Almudena

En una nueva hoguera en 'La isla de las tentaciones 9', Darío se enfrenta a nuevas imágenes de Almudena con su tentador Borja. Tras su anterior hoguera en la que saltaron todos sus miedos al creer que se habían besado, el andaluz descubre en esta ocasión una secuencia que consigue hacerle estallar: esa es la que muestra el momentazo detrás de los cojines.

En ella, su pareja recreaba la escena en la que Darío decidía ponerse un cojín sobre la cara mientras estaba recostado en la tumbona con Cristina. Además, la guinda de las imágenes se la pone la frase de su pareja al asegurar que se había besado con su tentador.

"Tampoco lo he visto claro, pero cuando yo lo vea con mis ojos sabré que se ha besado de verdad", reacciona el andaluz. Momento en el que aprovecha para aclarar de una vez por todas lo que tanto su pareja como la audiencia lleva preguntándose desde que sucedió: ¿Se besó o no con su tentadora bajo el cojín?.

Esto fue lo que pasó entre Darío y Cristina bajo el cojín

"Yo debajo del cojín no me besé y eso lo juro yo, que yo me muera aquí", asegura Darío mirando a los ojos a Sandra Barneda. Pero, entonces, ¿qué fue lo que pasó? "Me comió la oreja, específicamente", revela.

Esto no fue la única diferencia que el andaluz ve entre su comportamiento y el de Almudena, pues ésta ha decidido dormir con Borja en su cama. "Me parece una falta de respeto impresionante porque ella mismo me pidió que no durmiesen conmigo", señala. De hecho, él asegura que lleva una semana negándole a Cristina que duerma con él por la promesa que le hizo a su pareja.

Darío se sincera sobre sus sentimientos por Almudena

Sandra Barneda hace un inciso en el enfado de Darío y le pregunta qué siente por su pareja: "Me he criado con ella, desde el colegio nos conocemos. Mis sentimientos son que es la mujer de mi vida. Si lo dejo con Almudena, dudo que cualquier mujer vaya a estar a su altura".

Sin embargo, el andaluz se siente decepcionado porque puso la mano en el fuego porque su pareja no iba a caer. "Ella también la ponía por ti", le señala la presentadora mientras le pide que reflexione: "Tiene que hablar el corazón y entraste muy seguro". "Me he equivocado por dos, por ella y por mí".

Ya no quedan más imágenes para Darío. No obstante, Sandra Barneda tiene una última cosa que decir: "En el amor, siempre se puede mejorar". "Intentaré mejorar", le responde el andaluz.

El gran enfado de Darío al ver a Almudena y Borja bajo el cojín

Darío no da crédito al ver las imágenes de Almudena con Borja bajo el cojín: "Estoy temblando. Tengo muchísima rabia dentro, te lo juro por Dios. Mucha". Y es que esta secuencia le hace replantearse por qué Almudena perdió los nervios en su encuentro en 'El espejo': "¿Qué quieres de mí? Una persona que no me deja hablar y que está haciendo peor las cosas que yo, ¿qué hago?".

Y es que el andaluz ha visto en esta escena con el cojín "maldad": "Entre todos han acordado poner el cojín para darse un beso y que yo lo vea. Y de mí no se ríe nadie porque no me va a pisotear nadie. No se van a reír de mí".

La reacción de Darío al resto de imágenes de su pareja

En esta ocasión sus miedos se han hecho realidad al ver cómo pasa de "una cosa a otra totalmente distinta", sobre todo cuando descubre que Almudena ha cruzado límites como dormir con la camiseta de su tentador o decir que no se acuerda de Darío cuando se encuentra con Borja.

"He intentado darlo todo, pero no me gusta que esté diciendo que se olvida de mí cuando está con él. Eso es muy feo. Yo no he dicho eso, eso no se hace", confiesa el andaluz.