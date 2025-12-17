Aquilino, Cristian, Raúl o Rocío: uno de los cuatro se proclamará ganador de 'Gran Hermano 20'

Gran Hermano 17 DIC 2025 - 17:28h.

Este jueves en Telecinco, a las 21:45h, cada candidato podrá cumplir tres deseos concedidos por el Súper

Además, verán vídeos de su paso por el reality

'GH 20' llega a su fin y la audiencia, como siempre, tendrá la última palabra para decidir quién se convierte en el ganador. Tras la expulsión de Desirée en la semifinal del domingo, Aquilino, Cristian, Raúl y Rocío conocerán la decisión del público con sus votos en la app de Mediaset Infinity, en la final del reality que Jorge Javier Vázquez conducirá este jueves 18 de diciembre a las 21:45h.

Antes de conocer la identidad del ganador, los candidatos protagonizarán una emotiva noche en la que cada uno de ellos podrá cumplir tres deseos concedidos por el Súper. Visitas de familiares, mensajes de apoyo, declaraciones de amor y vibrantes actuaciones musicales se sumarán a la posibilidad de resolver cuentas pendientes con otros protagonistas de la convivencia como Paula o Patricia.

Además, los cuatro finalistas verán vídeos que resumirán su paso por la casa, recibirán el calor de sus seres queridos y podrán abordar los conflictos surgidos en los últimos días, con el objetivo de la victoria en la mente de los aspirantes.

Juan, ganador de 'GH 19', protagonizará un número de baile junto a un grupo de bailarinas antes de entregar el maletín al ganador.