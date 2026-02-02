Lidia González 02 FEB 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si se ha sometido a una rinoplastia como se ha asegurado desde su salto a la fama

Almudena Porras se estrena en mtmad por todo lo alto, contestando a muchas dudas que hay a su alrededor. Después de oficializar su relación con Borja Silva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todas sus operaciones y retoques estéticos. La creadora de contenido ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre algunas cosas que se han dicho sobre su físico que ha querido aclarar. Además, aporta imágenes de su antes y después para ver su cambio de aspecto. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Desde que saltase a la fama, se ha comentado la posibilidad de que la influencer hubiese acudido a la medicina estética para modificar algunos aspectos de su cuerpo y de su rostro; por ello, ha querido ser ella quien, de primera mano, confiese si se ha sometido a una rinoplastia o si se ha hecho una operación de aumento de pecho. “Dicen que tengo una rinoplastia…”, comienza explicando.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha para desvelar el gran misterio que esconde su nariz y admitir si se debe al uso del bisturí. Además, la creadora de contenido explica todos los retoques que tiene tanto en el cuerpo como en el rostro y no oculta nada. Tras todos los rumores que han circulado sobre su aspecto físico, la influencer habla claro sobre lo que se ha hecho: “No era sano para mí”.

El antes y después de Almudena Porras: su cambio físico

Almudena Porras no ha tenido ningún reparo a la hora de se muy clara y revelar todos los retoques y operaciones estéticas que tiene tanto en el rostro como en el cuerpo. Además, enseña imágenes inéditas sobre su adolescencia y muestra su gran cambio físico. La creadora de contenido comenta su antes y después y se sincera al respecto.

Almudena Porras lleva mucho tiempo guardando silencio y ha llegado la hora de abrirse en canal como nunca. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha hablado de sus operaciones y retoques estéticos, sino que también se ha sincerado sobre su relación con Borja Silva y se confiesa sobre sus verdaderos orígenes. ¡Descubre todos los secretos de la andaluza en su estreno de mtmad, ‘La era Almudena’, disponible en Mediaset Infinity!