Tras una primera salvación, el resto de nominado se enfrentan a lo que un principio parece ser una expulsión pero... ¡Acaba siendo el nombre de otro salvado!

Cristina Piaget dedica un inesperado gesto a sus compañeros durante unos tensísimos posicionamientos: "Es un meme constante"

Compartir







Al principio de la noche del domingo, los concursantes de 'GH DÚO' descubrían de la mano de Ion Aramendi el nombre del primer salvado elegido por la audiencia y ese es Carlos Lozano.

Lo que ellos no se esperaban es que la celebración del expresentador de televisión esta decisión desatase un enfrentamiento con Manuel González. "Gracias porque eso se agradece, ya van tres veces salvado, por algo será. A todos, muchas gracias", se refiere a la audiencia.

Y, aunque Cristina Piaget hiciera un '¿Qué hay en mi bolso?' y desvelase a los espectadores que en su interior tenía unas gafas de sol "contra las malas vibraciones" que posteriormente utilizaría en su tenso momento en los posicionamientos, lo cierto es que nada ha podido evitar que el enfrentamiento sucediera.

Sin embargo, es al final del programa cuando una segunda salvación disfrazada de presunta expulsión pilla por sorpresa al resto de nominados.

Una inesperada segunda salvación libra a un segundo nominado de la expulsión

En el final de la noche, Ion Aramendi pide al resto de nominados que acudan a la sala de expulsión, la cual se tiñe de rojo inesperadamente mientras el presentador anuncia: "La audiencia ha decidido que debe...".

Sin embargo, el color cambia a azul cuando Ion Aramendi prosigue "...continuar en la casa... ¡Raquel!". La protagonista de la próxima temporada de los 'Gipsy Kings', quien ha recibido un susto a modo de escarmiento de su hija, celebra con un baile y besando a sus compañeros antes de volver a la casa.

Por tanto, continúan nominados Antonio Canales, Cristian Piaget, Sonia Madoc y Sandra Barrios. Uno de ellos se convertirá en el expulsado de la próxima gala del 'Superjueves'