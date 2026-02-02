Miguel Salazar Madrid, 02 FEB 2026 - 17:45h.

Visi, la madre de Álex, el menor de 13 años asesinado en Sueca (Valencia, 28.000 habitantes), ha roto su silencio en 'El tiempo justo' diez días después de la tragedia. La madre del niño ha compartido su dolor en directo, y ha asegurado que en estos momentos lo que más se pregunta es el "por qué". "¿Sabes el miedo que me da? Que nunca la vamos a tener, nunca va a haber respuesta porque no había motivo", apostilla.

Tanto ella como su pareja apenas encuentran motivos en estos momentos para salir de esta situación tan difícil. "Solo sé que mi niño desde arriba y mi niño desde abajo nos van a dar fuerzas para salir adelante y superar esto", lanza. Recordemos que Álex fue el sábado 24 de enero a casa de su amigo por la tarde para entretenerse con un videojuego. Fue el padre de este quien le asesinó y tras ello se entregó a la Guardia Civil reconociendo su autoría en el crimen.

"Hacía dos bocadillos para los dos niños, ahora es uno"

"No creo en la justicia", lanza Visi. Cree que el suceso "estaba premeditado". Relata además que tuvo un "instinto maternal". Dice que el hijo del asesino llevaba "toda la semana llamándole" para ir a su casa. Visi ya había hablado con su hijo de la personalidad del hombre. "Su padre es súper buen hombre, me lo dijo", relata. "Tuve presentimiento de madre. 'A mí ese hombre no me gusta'", agrega en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

Visi asegura que le "han quitado la vida", que se le paran los segundos pero que la presencia de su pequeño "sigue ahí". "Tu cabeza va atomática. Vas a despertarle para ir al cole, te das el primer golpe. Hacía dos bocadillos para los dos niños, ahora es uno. Tu cabeza no quiere aceptar", asegura.

La madre de Álex desmiente tener vínculo con la expareja del asesino

La madre del niño asesinado ha querido aclarar varios asuntos. Visi ha querido desmentir que haya tenido algún tipo de relación con la exmujer del criminal. "De lo único que la conzoco es del grupo de WhatsApp de mamás de la puerta del cole", asegura. "No sé si el marido la ha maltratado", señala.

"Se decía que si mi niño hacia bullying. Pongo las dos manos en el fuego de que en su vida ha hecho bullying a nadie, no ha discutido con nadie", explica al mismo tiempo Visi.

Los días son largos para la familia. Apenas pueden dormir y lo hacen su pareja, su hijo y ella en colchones en el salón como ha relatado en directo. El periodista Alfonso Egea, quien ha podido conversar con Visi, pone de manifiesto un aspecto que le ha llamado la atención sobre la tragedia. "El padre de Álex, para quien no conozca, es un hombre enorme que trabaja su cuerpo. Doce personas le tuvieron que sujetar para que no reventara el furgón", comienza diciendo Egea. "Se ha hecho pequeño porque le han quitado lo más importante", puntualiza.

Joaquín Prat le pregunta a Visi cómo se podría hacer justicia para ellos. "No lo puedo decir por aquí, porque ahora mismo hablo desde la rabia y el dolor y no serían palabras mías reales", contesta. Eso sí, tiene claro que a su hijo de 10 años le intentará dar la mejor educación desde el amor y el cariño. "Mi niño tiene que seguir nuestro ejemplo, no le puedo enseñar a odiar", cuenta.

Visi ha explicado que le ha intentado contar "con tacto" el asesinato de su hermano al pequeño. Sin embargo, asegura que en el colegio ha recibido el apoyo de sus compañeros. "Se lo iban a contar con maldad, lo ha vivido", dice.

La madre de Álex habla también del los bonitos gestos que han tenido los amigos del menor. Relata que el día del entierro "fueron a poner pegatinas al féretro", que "lo besaban", y que les han regalado "bombones". "No sabéis los niños lo grandes que pueden llegar a ser", afirma en un emotivo momento.