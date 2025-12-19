Ya puedes ver el cara a cara de Sandra y la madre de Juanpi y la visita de Gerard Arias en el nuevo debate de 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Se enciende la hoguera del debate para Sandra, que tendrá que enfrentarse a su suegra, Carmen, que siente como se le ha faltado el respeto a su hijo y a ella misma. Veremos avances de las hogueras mixtas, y de una fiesta en Villa Playa que tiene de absolutamente todo. Además, Gerard se somete a las críticas de los colaboradores y descubrirá que piensan sus compañeros de él.