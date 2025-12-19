Mejores momentos de 'Gran Hermano 20' Los mejores momentos de la gran final de 'Gran Hermano 20', en vídeo (18/12/25)

'Gran Hermano 20' vivía una gran final llena de emociones. Tras una espectacular semifinal en la que Desirée se clasificaba en el quinto lugar, Aquilino, Rocío, Cristian y Raúl, luchaban esta noche por alzarse con la victoria del programa y llevarse consigo el ansiado maletín que traía al plató Juan, el ganador de la pasada edición.

Antes de conocer quién de los cuatro finalistas se convertiría en el ganador de esta edición, los concursantes vivían la noche de los deseos. Y es que el Súper les concedía a todos ellos algunos de sus mayores sueños. Un momento muy especial lleno de lágrimas y de reencuentros de lo más emotivos. ¡No te lo pierdas!