Maica se equivoca llevándose el enfrentamiento y el conflicto a fuera de la casa. Tiene todo el derecho y merece poder defenderse, pero llegado este momento la mejor alternativa es no hacer caso. El mejor desprecio es no hacer aprecio, dice una frase popular muy acertada. Le hubiera aconsejado que tirase a dar contra Óscar, dejando al resto con las ganas de que también les atacara a ellos. En mi opinión, sus dos aciertos fueron el primer y el último comentario que hizo en conexión con la casa. Lo que le dijo a Óscar era justo y necesario decirlo. Acaba así con la ensoñación absurda de este concursante sobre una posible relación fuera. También acertó declarándose “juanista”, porque las risas provocadas entre los finalistas eran en realidad expresión de su sorpresa.

Estoy seguro de que Maica les ha dejado pensativos, y lo vamos a comprobar en las próximas horas. Pensativos y algo aturdidos pensando si es posible que el poder fresa pueda hacer ganador a quién menos esperaban. Con el mensaje a Óscar no deja lugar a la duda, todo lo contrario con lo dicho a Juan. En todo lo demás de su despedida a la casa se equivocó Maica porque solo vale para que sigan unos días más hablando de ella como tema casi único y preponderante. A Violeta, de quien dijo Mayte que es una persona humilde (esto sí que merecía unas sonoras carcajadas), nada le hubiera molestado más que no dijese nada de ella.

La inesperada vía Juan

Le voy a explicar a Marta Peñate por qué defender a Juan como ganador de esta edición no es cosa de reventados. En primer lugar, no es coherente presentarse como reventada por la expulsión de Maica y luego hablar despectivamente de los reventados. Haciendo un sencillo silogismo: Marta está reventada (según propia confesión) y querer ver ganar a Juan es de reventados, luego Marta quiere que gane Juan. Te acabo de pillar. Haciendo un poco de trampa, pero para el caso es igual.

Quiero advertir que yo no defiendo que gane Juan. Ni Juan, ni nadie. Por mí dejaría desierto el premio o se lo daría a la cinta que sujeta el pelo de Óscar. Me da mucha envidia verle cuidar tanto su profusa cabellera. Aun así, y sin ser “juanista”, entiendo lo que estos proponen. En primer lugar, Juan es concursante de Gran Hermano y puede ganar igual que cualquier otro. ¿De dónde surge este movimiento? ¿Qué lo motiva? Vayamos por partes. Lo más parecido a esto es cuando en unas elecciones triunfa el llamado “voto protesta”, también conocido como “voto de castigo”. Veo sus características e interpretación sociológica parecidas a este fenómeno que me interesa analizar.

El voto de castigo viene motivado por un rechazo hacia la mayoría de las otras opciones, especialmente las que más posibilidades tienen de ganar. Es una reacción inesperada del elector, que a menudo opta por candidatos excéntricos o sorprendentes. Sociológicamente, ese rechazo se canaliza como una protesta votando a un candidato que no contaba entre los posibles ganadores. Algunos votantes lo utilizan para reafirmar su independencia y cierto rechazo al sistema o las opciones mayoritarias. Se resuelve así la disonancia cognitiva (conflicto entre las creencias propias) de un modo que permita al elector reconciliarse con su postura crítica.

El voto de castigo en Gran Hermano

La traslación de lo que cuento sobre el voto de castigo es bien fácil de hacer. Juan es un finalista que no entraba en los cálculos como posible ganador, que emerge como rechazo a las otras opciones (considerando que no merecen llevarse el premio por su escaso protagonismo o por el daño causado a otros compañeros). Pidiendo el voto para Juan muchos espectadores están criticando que se haya llevado hasta tan lejos el enfrentamiento entre personas que realmente tienen pocos motivos de conflicto.

El voto de castigo es también una forma de expresar cierta insatisfacción lógica por cómo se han desarrollado los acontecimientos. Además, permite que muchos se reconcilien con su postura crítica en un momento donde no se vota en negativo. Está claro que rompe el molde expresar preferencia porque gane Juan, pero no debería sorprender en una sociedad donde hemos visto ganar en alguna ocasión al candidato más excéntrico. La vía “juanista” tiene razón de ser e interpretar que es una opción defendida por reventados supone hacer una lectura demasiado simplista. Por otra parte, no es mal negocio que ganase Juan porque así el programa se ahorraría la mitad del premio.

Yo mismo hice la broma sobre apoyar a Jorge (como en su día propuse a Pilarita), el soldado del amor que va por ahí con su buscador de metales como objeto preferido y en la casa ha mendigado algo de atención todo el rato. Es el único concursante que se ha quedado sin defensor de campaña después de ser rechazado por dos excompañeros (uno porque prefirió defender a otro finalista y otra por no ir contra sus deseos y principios). Me hubiera encantado que este movimiento que he intentado describir y explicar en los anteriores párrafos se hubiera dado con Jorge como protagonista en lugar de Juan. Sería entonces más genuino porque aquel es una opción mucho más excéntrica. Que no tenga jefe de campaña es un aliciente más.

Elijen a los defensores de campaña

No todos hicieron una elección acertada de jefe de campaña. Óscar coincidió con Jorge en elegir a Manu, del mismo modo que Juan coincidía con Edi reclamando a Elsa como jefa. Manu se decantó por Óscar y Elsa por Edi, por lo que Jorge y Juan hubieron de elegir una segunda opción. Violeta fue la única a la que le rechazó su primera opción sin que nadie más la hubiera elegido. Quiso que Lucía fuera su defensora y esta dijo que no porque no le nacía y había visto cosas que no le han gustado de esta finalista. Y eso que Violeta la había considerado “muy amiga mía”. ¡No se entera de nada! La segunda opción de Violeta fue Vanessa, que tampoco quiso hacerse cargo del puesto porque se ha sentido engañada por ella.

A Violeta le quedaba una opción más solamente y en ningún caso iba a elegir a Maica o Daniela. Probó suerte con Mayte, de la que nadie se había acordado para desempeñar esta labor y a la que Violeta apenas tuvo ocasión de conocer. Mayte, no obstante, estuvo encantada de tener esta oportunidad. Las segundas oportunidades de Juan y Jorge se resolvieron de forma desigual. Vanessa aceptaba gustosa ser jefa de campaña de Juan, pero a Jorge también le rechazaba Maica. Como adelanté antes, Jorge es el único finalista sin defensor. En cuanto a los que faltan, Edi eligió con éxito a Elsa, Ruvens a Laura y Nerea a Luis. Hubiera sido la bomba que Luis dijera que no a su novia. Por suerte, le dijo que sí encantado.

De forma que veremos a Elsa, Mayte, Luis, Laura, Manu y Vanessa como defensores de campaña. Por razones evidentes no fueron candidatos Javi ni Adrián. Lo que no se explicó es por qué no lo era Silvia. No creo que hicieran buena elección Óscar y Ruvens con la pareja Manu y Laura. Esta última fue expulsada por la audiencia tres veces, lo cual igual la convierte en una defensora que puede restar más que sumar. Algo parecido diría de Manu. Pero, claro, las opciones tampoco eran muchas. De todas formas, hubiera esperado que Ruvens se acordara de Mayte, a la que no eligió Violeta hasta ser su última opción y por sugerencia de Ion Aramendi.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 30 %, 27 %, 17 %, 12 %, 6 %, 5 % y 3 %. Esto despeja la duda sobre su hay un seguro ganador. La respuesta es no. Al menos dos finalistas se disputan el triunfo a escasa distancia uno del otro. Más escasa es la distancia (solo un punto) entre los dos menos votados. Intuyo que uno de ellos puede salir esta misma noche, en cuyo caso su jefe o jefa de campaña no tendrá nada de trabajo. Personalmente, sigo con la duda sobre si la campaña del voto de castigo a favor de Juan ha logrado poner a este concursante entre los dos más votados. Sobre los dos últimos solo tengo claro que uno de ellos es Jorge.