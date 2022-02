Los 10 mejores calefactores eléctricos portátiles del 2022

Una opción respetuosa con el medio ambiente y con un alto nivel de efectividad, así es este calefactor de Orbegozo que no utiliza ningún tipo de combustible, ni siquiera aceite, por lo que no genera humo ni ningún olor. Tiene una pantalla LCD y un mando a distancia, además de tres modos de funcionamiento: económico, confort y antihielo. A diferencia de otros calefactores, éste no reseca el ambiente y la instalación es sumamente sencilla.