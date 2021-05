'Rocío, contar la verdad para seguir viva': programa 9 en plató (12/05/21): Incluye episodio 10

Olga Moreno se sentó en 'Sábado Deluxe' en el año 2019 y aseguró que se había visto cara a cara en los pasillos del juzgado con Rocío Carrasco y que ella se había negado a saludar a su hijo. Una confesión que la protagonista de la serie documental niega tajantemente . Rocío Carrasco asegura que fue culpa de Olga Moreno: "Cogió la cara de mi hijo para que no me viera".

Además, la hija de Rocío Jurado habla también de los problemas de salud que sufre su hijo David y de las ausencias en su boda con Fidel Albiac. "A mi hijo no hacía falta invitarle, por que él era parte de esa boda. A mí hijo le hacía mucha ilusión mi boda, estaba como loco”, decía Rocío Carrasco, callando todos los rumores que apuntaba a que fue ella quien no le invitó.

Sobre el motivo por el que Rocío Flores no acudió a su boda con Fidel Albiac, Rocío Carrasco aclaraba que ella no la invitó y que la razón no era otra que el encontronazo que habían tenido: “No la invité por lo que desgraciadamente ya se sabe”, apuntaba.