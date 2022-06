Omar Sánchez no se rinde y asegura en 'Sálvame' que tendrá una conversación con Anabel: "Sé lo que quiero"

Omar Sánchez ha vuelto a hablar después de que su ex pareja , Anabel Pantoja, se besara con Yulen Pereira en 'Supervivientes'. Tras la afirmación de Rafa Mora en la que aseguraba que el canario pretendía tener una conversación con Anabel cuando ella regresara de Honduras, Omar Sánchez ha validado la información hablando con el reportero Sergi Ferré.

" Ella es libre de hacer lo que quiera, lo que pase ella sabrá ", ha comenzado diciendo con respecto al beso de su ex pareja con Yulen. Además, ha querido dejar claro cuál es su lugar en esta historia: " Yo sé lo que quiero yo y dónde estoy ".

El canario ha asegurado que tendrá una conversación con Anabel Pantoja cuando regrese de Honduras: "Cuando ella salga, hablaremos" . Pero Omar sigue en una incertidumbre constante con respecto a su relación con la sobrina de Isabel Pantoja: "No te puedo confirmar nada, porque no sé lo que va a pasar", ha confesado.

Omar Sánchez no ha querido mojarse en relación al acercamiento de su ex pareja y Yulen: "Me lo guardo para mí". Pero sí que ha soltado un comentario irónico sobre el supuesto camarero que tuvo una noche de pasión con Anabel: "Le puso buenas copas", ha bromeado.