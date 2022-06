Un año sin Mila Ximénez: nuestra colaboradora sigue formando parte del equipo de 'Sálvame'

Hoy, 23 de junio del 2022, hace un año que la periodista Mila Ximénez fallecía después de luchar muy duro contra un cáncer de pulmón. Aunque Mila ya no está aquí, su espíritu siempre perdurará y sus compañeros de ' Sálvame ' la tienen presente a diario. Por eso, Mila siempre será una más del equipo del programa y su recuerdo perdurará entre todos los que la quisieron tal y como era, única e irrepetible.

Muchos son los momentazos televisivos q ue Mila Jiménez sigue protagonizando en 'Sálvame' y es que sus amigos y colaboradores del programa no paran de pensar en ella y en cómo estaría todo si no se hubiese tenido que ir antes de tiempo.

Mila Ximénez acababa de fallecer y todo 'Sálvame' quería dedicarle un bonito y sentido homenaje . Ese día, 'Sálvame' no podía arrancar de otra forma que con su voz cantando la sintonía del programa. Fue la voz durante años y en el día en que le decimos adiós la cabecera no podía ser otra. pero además, las primeras imágenes eran sido las suyas, las de una Mila fuerte, sonriente, feliz… y con la música de su adorado Pablo Alborán.

"Mila, allá donde estés, esto va por ti", entonaba Jorge Javier para dar comienzo al desfile. Terelu salía con unos de los looks que la colaboradora lucía en el pasado, al igual que María Patiño. Hasta el propio Jorge Javier quería estar presente y desfilar para estar cerca de su amiga.

Desde el año 2009 al 2013 Bibiana Fernández fue la voz durante cuatro años del arranque del programa, hasta que le cediera el puesto a Mila Ximénez durante nueve años, a la que no podía evitar dedicarle su actuación cuando ha terminado de cantar.

Nuestros colaboradores todavía no se han recuperado del enorme vació que ha dejado la pérdida de Mila Ximénez. "Quiero decir una cosa que nos ha pasado en publicidad muy emocionante", desvelaba Kiko Hernández un mes después del fallecimiento de Mila. "Ha venido Agustín un amigo de las mudanzas y nos acaba de traer unos detalles que nos ha dejado Mila Ximénez a Belén y a mí. A mí me ha dejado un cuadro y lo tengo al lado de mi cama. Ya te tengo conmigo otra vez", contaba emocionado el colaborador.

Al escuchar estas palabras, Belén Esteban rompía a llorar y Jorge le pedía que se levantara y fuese con él. "A mí me ha dejado un pañuelo. Ya lo sabía porque había hablado con la familia" decía con lágrimas en los ojos. Muy contenta con su regalo, Belén ha enseñado el pañuelo que le ha regalado su amiga.

Carlota Corredera volvía de vacaciones y se enfrentaba a presentar el programa por primera vez desde el fallecimiento de Mila Ximénez. La presentadora recordaba a la colaboradora al comienzo del programa: " Es la primera vez que trabajo en 'Sálvame' desde que falleció Mila. (…) Ojalá el plató no se llamase Mila Ximénez porque eso significaría que Mila estaría con nosotros dando mucha guerra", decía muy emocionada.

La cantante cree que la manera en la que han elegido honrar a Mila no es la correcta, a lo que Jorge Javier respondía con unas durísimas palabras: "Tienes razón, no hemos sabido gestionar la muerte de Mila, entre nosotros apenas hablamos de ella, supongo que cada uno estará pasando el duelo a su manera, pero algunos no lo hemos hecho y seguimos arrastrándolo".