Un año de lucha contra el cáncer: la fuerza de Mila Ximénez ante la enfermedad

Llevaba días sufriendo un dolor de espalda, creyó que se trataba de un pinzamiento pero tras una resonancia magnética, le diagnosticaron el tumor. Desde el primer momento, se mostró optimista y dispuesta a hacer todo lo que los médicos le dijeran: “A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña”.

La entrevista de Mila Ximénez en el ‘Deluxe’

Mila Ximénez y el apoyo de su hija Alba

También nos contó que Alba, su hija, estaba siendo su principal apoyo pero tardó una semana en poder contárselo: "Alba es lo que más quiero, yo siempre he intentado protegerla de todo, tenerla en una burbuja y que nada le doliese, lo que a ella le roza a mí me destroza".

La visita sorpresa de Mila Ximénez a Kiko Hernández

La colaboradora se tomó un tiempo alejada del trabajo para empezar con su tratamiento, sin embargo, hizo una visita muy especial a plató para decirle algo a Kiko Hernández: “Te quiero mucho y quería darte un abrazo, he venido a verte, necesitaba achucharte”.

El regreso de Mila Ximénez a ‘Sálvame’

Pasados los meses, Mila se reincorporó y charló a solas con Jorge Javier Vázquez sobre su situación. "Creo que de todo hay que aprender. No creo que esto acabe con un mal final porque no me lo merezco. Lo estoy luchando y estoy haciendo los tratamientos con energía", decía la colaboradora ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez.