Merchi, la madre de Anabel Pantoja, tras decir que quiere ser madre: "Estoy loca por ser abuela"

Aunque no ha querido entrar en lo que puede pensar Omar Sánchez sobre todo esto: “No voy a hablar en tema de relaciones personales” . Si ha confirmado que le ha felicitado por sus cumpleaños: “Por supuesto, lo he felicitado, pero en privado, la tiene desde las 11 de la mañana”.

“Cuando salgan y vivan la relación de pareja se verán las cosas. Sabéis como es ella que todo lo dice”, cree sobre la relación de Anabel con Yulen. Que no quiere conocerle de manera inmediata: “De momento que venga ella. Yo hasta que no haya una relación consolidada no voy otra vez a encariñarme con la pareja, la familia. Lo he hecho con todas las parejas, no con esta”.