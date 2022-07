Las primeras imágenes de Ana María Aldón y las reacciones de los familiares tras anunciarse su separación de Ortega Cano

Montada en su coche, Ana María no ha querido dar ninguna declaración a los medios de comunicación de la crisis que podría estar pasando con Ortega Cano. La mujer del torero no ha querido no bajar la ventanilla para saludar a los reporteros, aunque sí ha dedicado un saludo desde dentro del vehículo.

Por otra parte, Conchi, la hermana de Ortega Cano, no ha querido aportar ningún dato sobre la supuesta separación. "A veces mi hermano me llama, y me pregunta qué tal estoy y yo no quiero preguntar nada de nada", ha confesado Conchi. Además, según la hermana del torero si se sigue "removiendo" la información "es peor". Conchi solo espera que su hermano "se lleve bien con su mujer". Y ha añadido: "Él tiene su niño, que lo quiere mucho".