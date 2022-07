El regreso de Belén Esteban: habla sobre todo lo que ha ocurrido en su ausencia

“Ha dicho cosas sobre Anabel en el concurso que para mí no eran verdad”, ha expresado Belén. Además, ha comentado que hubo cosas que dijo en el ‘poli’ que no le gustaron. Y ha destacado la actuación de Merchi, madre de Anabel, como defensora de su hija en ‘Supervivientes’.

Aunque considere que Arelys se ha equivocado, Belén también cree que cuando ha venido Yulen, su madre ha dado “un paso para atrás”. Y considera que Arelys no tiene que darle ninguna oportunidad a Anabel: “Con quien va a vivir es con Yulen, no con su madre” , ha expresado.

La intervención exaltada de Ortega Cano en 'Sálvame' negando su separación de Ana María Aldón y muy enfadado con el programa ha sido otro de los puntos. Ella ha asegurado le ve así y "me da pena", aunque también se la dio Ana María en su entrevista con Toñi Moreno. Pese a esto opina sobre la separación y es que ella "cree que sí" va a pasar , aunque cree que "un matrimonio es él y ella" y no tiene que entrar nadie más".

Ella ha coincidido con Chelo en el médico y explica que "la ha visto superdelgada" y desanimada: "Tiene molestias, ella está tristona. Tiene que hacer caso al médico, estoy aquí porque me han dado un alta por mejoría, porque a mí me viene bien venir". Además, ha hablado sobre los estilismos de Ana María Aldón y las críticas que recibió: "Es una ropa que no me pondría día tras día, pero mi madre si se pondría esa ropa, cada uno tiene un estilo".