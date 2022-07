Kiko Matamoros responde a las críticas por su petición de mano a Marta y desvela que le pareció a su novia Marta

Kiko Matamoros responde a las críticas de sus compañeros por su petición de matrimonio a Marta

El tertuliano cuenta por qué hizo este acto de amor y cómo se lo tomó su pareja

Gema López, muy crítica con Kiko Matamoros: "Te sobra ego para casarte contigo mismo"

Kiko Matamoros volvió a pedir matrimonio a su novia Marta López Álamo en 'Déjate querer', algo que ha levantado las críticas de algunos de sus compañeros de 'Sálvame', que no entienden por qué exponen de esta manera a su relación y por qué ha hablado en varias ocasiones de casarse con ella en televisión, pero finalmente esto no ha pasado.

Kiko Matamoros afronta las críticas por su petición de matrimonio a su novia Marta

"Me trae sin cuidado, sabía que el único sitio en el que se iba a hablar así era aquí", ha entonado Kiko al ver las palabras que han dicho los colaboradores sobre todo esto y explica el por qué terminó surgiendo esta petición en directo: "Como se lo había pedido en 'Supervivientes' en un arrebato de añoranza, lo he dicho tres cuatro o cinco veces que me quiero casar con ella. Mis ganas se refuerzan allí porque he estado tres meses fuera de casa, tienes mucho tiempo para pensar y es una de las cosas que traía en la cabeza cuando vine".

Responde a Makoke

Una de las más críticas ha sido su expareja Makoke, que explicaba en 'Viva la vida' que vivió un "verdadero horror" en sus últimos años en su matrimonio: "Me ha engañado, no estaba bien, no fueron buenos años". Y es que no se cree nada sobre lo que ve de Kiko. Él ha reaccionado: "Un consejo, ahora los ciclistas aficionados, que no inflen las ruedas más allá, porque se le pueden reventar y te pegas una h**…".

"No voy a contribuir al circo", entona el tertuliano

Él mismo aclara que "no hay una petición formal de mano, no hay una fecha" pero lo que hay es "un interés" porque cuando tiene "un sentimiento" lo traslada. "No voy a contribuir al circo, respeto que tengáis la opinión que os de la gana", deja muy claro. Y es que el tertuliano no entiende por qué con él se mira con lupa que quiera hacer un vida pública: "A ver si va a resultar que cualquiera puede hacer una exclusiva menos yo".

¿Por qué hizo esta petición a Marta? ¿Cómo se lo tomó ella?

Gema López ha sido una de las más críticas con todo esto, aunque afirma que esto no quiere decir que dude del amor de su compañero por Marta, porque todo lo contrario. Ella se ha explicado y su compañero le ha terminado explicando por qué surge esta pedida de matrimonio con Marta en el programa de 'Déjate querer', además de lo que le pareció todo esto a Marta: "Lo hice con la mejor intención del mundo y posiblemente me pude equivocar".

Reacciona a las críticas de Lydia Lozano