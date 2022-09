Canales Rivera responde herido a los ataques de su tío Antonio: “Este chaval ha sido más honrado, trabajador, leal y fiel que tú"

En cuanto a las veces que toreó con su tío, dejaba claro que entonces tenía un momento bueno como novillero y todas las empresas contaban con él: “No me hizo ningún favor, no sé si es consciente de las cosas que dice”.

“Lo entiendo como un pulso hacia mí, sabiendo que me voy a callar”, continuaba diciendo José Antonio y dejaba caer algo: “No voy a decir nada más porque si por algo valgo es por lo que no digo”.

Gema López tenía una información que Canales Rivera no quería abordar: “¿Tu madre sabe que cuando tu tío trabajaba contigo no solo no estuvo contigo a la altura de las circunstancias, sino que te deja un pufo importante de dinero del que no has querido hablar?”