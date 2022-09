Belén Esteban se desahoga sobre Toño Sanchis: "Me debe dinero, pero se da la vida padre"

Belén Esteban habla en directo sobre Toño Sanchis y la deuda que todavía la debe

Belén Esteban ha querido ser muy clara con Pipi Estrada, que hablaba de la deuda que tiene con Terelu Campos y por lo que ha tenido un enfrentamiento con Carmen Borrego, y ha terminado hablando de Toño Sanchís y de lo que le debe directamente a ella.

Belén Esteban muestra su enfado con la deuda que Toño Sanchís sigue teniendo con ella

"No es el mismo porque no te voy a comparar con Toñi Sanchís, pero me parece vergonzoso que tengas una deuda con Terelu como yo tengo con él, que me debe todavía 400.000 euros, se da la vida padre en barcos en Palma de Mallorca, que la justicia no le pueda pillar", ha entonado Belén Esteban.

La colaboradora le dice un rotundo mensaje a Pipi Estrada

Tas esto, la colaboradora se ha dirigido después a Pipi Estrada: "Terelu me dice que ese dinero no le tiene, que no está. Mi pregunta es: ¿qué justicia hay en este país que teniendo a gente denunciada, que debes a Terelu, que el otro me debe 400.000 euros, que podemos poner cosas a nombres de otra gente y no pagar, me parece vergonzoso. La justicia debería llegar hasta el final, tanto en mi caso como en el del otro".

Habla de por qué ha cambiado su relación con Agustín Etienne

Agustín Etienne ha sido otro de los nombres de la tarde, por la posible relación que podría tener con Olga Moreno. Alguien por quién se ha preguntado a Belén Esteban, con el que tenía una relación profesional y personal muy estrecha, pero que ahora esto ha cambiado y se le ha preguntado por los motivos: "No voy a hablar de Agustín porque ha estado 20 años a mi lado le he querido mucho no, muchísimo, tanto yo como mi familia, sucedieron una serie de cosas…".