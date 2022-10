¿Ha intentado 'ronear' Ortega Cano con Terelu Campos? La presentadora responde

María Patiño ha abierto un polémico melón en el plató de 'Sálvame'. La presentadora ha preguntado a su compañera Terelu Campos, si José Ortega Cano había intentado 'ronear' alguna vez con ella. La hija de María Teresa era reacia a responde y comenzaba a bailar en silencio. "No me digas que sí, que no tengo esa capacidad", comentaba Patiño.