Kiko Hernández, muy cabreado, abandona el plató: "Hasta aquí, se acabó"

Kiko Hernández ve las imágenes pixeladas de sus "personitas" más importantes y no duda en salir del plató

"Hay errores que se cometen en la vida, una de ellas fue la portada de mis hijas", explica el colaborador

Jorge Javier Vázquez desvela cómo se gestó la portada de Kiko Hernández con Fran Antón

Kiko Hernández no está pasando sus mejores momentos en 'Sálvame' y es que, desde que volviese al programa, se ha tenido que enfrentar a algunas informaciones, como la posible relación con Fran Antón. Con todo esto, muchos se han preguntado el respeto y la privacidad que "exige el colaborador" que él no ha tenido con otras personas.

El cabreo de Kiko Hernández: abandona su silla en plató

El programa ha hecho un análisis de las contradicciones de las palabras de Kiko H y aquí se han mostrado en el pantallón algunas portadas que ha tenido con "las personitas" más especiales para él, totalmente tapadas, pero esto no le ha gustado nada al colaborador, que ha salido del plató muy cabreado: "Mandé un comunicado después de esto, no. Cuando termine el tema de mis hijas...".

Kiko Matamoros y Jorge Javier salen a buscarle

Jorge Javier y Kiko Matamoros han salido tras él para intentar tranquilizarle y que vuelva al plató. Su compañero le ha asegurado que "el programa ha sido cauteloso" con lo que ha salido. Pero él recuerda que en el comunicado pide que no se les emitan ni pixeladas: "Ese deseo lo sabe la dirección y el productor no hay nada más que decir. He entrado en todo, no es complicado para nada, creo que he sido generoso todo los días he hablado que podía haber dicho no hablo si se toca un tema que me duele digo hasta aquí, se acabó".

Jorge Javier le ha pedido que "no sea bobo" y vuelva al plató: "Era una gran pixelación. No te vayas no me hagas el número". Pero el colaborador ha asegurado que no quiere salir y entrar, que es un gesto que le ha salido de verdad, pero tras la insistencia del presentador, ha terminado saliendo a hablar con el director David Valldeperas sobre todo lo ocurrido.

La decisión del colaborador