Belén Rodríguez ha roto su silencio. La colaboradora de televisión se había mantenido al margen tras el conflicto con Kiko Hernández y el enfado con casi todos los colaboradores de ‘Sálvame’. Ahora, habla en el podcast de ‘El elegido’ con el Maestro Joao y, aunque no da nombres, deja clara su postura...

“Creo en la justicia, si actúas bien, la vida te lo tiene que devolver en algún momento”, decía Belén Ro y Joao le respondía que la veía en otra vida como una diosa egipcia ordenando a todo el mundo: “Imagínate si tuviera ese poder, no iba a quedar nadie vivo”.

“A lo largo de una vida hay personas que te han hecho daño, no le deseo el mal a nadie, pero el bien tampoco”, reconocía Belén, a la que le gustaría tener el poder de ser invisible 20 horas al día para poder escuchar “lo que piensa realmente la gente”.

Pero también nos ha hablado de su concepto de la amistad: “Tú estás a gusto con gente con buen rollo, otra cosa que estés con una persona todo el rato contándote sus penas pues no”. Además, dejaba claro que no le gustan los “compromisos”.

Por otro lado, se muestra feliz con el hecho de haber recuperado su vida tras superar la fractura que sufrió en una caída: “Se me paró la vida un año, ahora estoy orgullosa porque he retomado mi vida”.

Del trabajo reconoce que tiene menos del que le gustaría pero también dejaba claro que siempre ha trabajado en lo que quiere y donde quiere: “No he aceptado ningún trabajo por dinero, estoy muy contenta con la vida que he llevado”.

Tras escuchar a su amiga, Carmen Borrego se mostraba molesta y es que no entiende que haya pasado de ser su hermana a desaparecer de su vida: "Espero que la vida me devuelva todo lo que yo he hecho por ella".