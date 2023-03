La nueva etapa de Jorge Javier Vázquez: "Tenía mi vida personal muy descuidada"

"Quiero iniciar otra vida personal que no tenga tanto que ver con mi trabajo”, decía Jorge Javier Vázquez

"Quiero iniciar otra vida personal", decía Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame'. El presentador aclaraba que está muy contento con su trabajo, pero siente la necesidad de algo más y es que está en otra etapa de su vida de la que nos ha dado más datos.

Recordando el conflicto con Belén Rodríguez, Jorge Javier Vázquez apuntaba que no echa de menos a su amiga a pesar de llevar cinco meses sin hablar. Y es que Belén formaba parte de su vida cuando el trabajo le ocupaba "las 24 horas del día" y ahora está en otro momento: "Me he dado cuenta, afortunadamente, que tenía mi vida personal muy descuidada".

Ahora, Jorge Javier está "rehaciendo" cosas que había dejado de lado: "Quiero iniciar otra vida personal, otra vida personal que no tenga tanto que ver con mi trabajo”. Pero ¿A qué se refiere?

No es la primera vez que el presentador de 'Sálvame' nos habla de una nueva etapa en su vida, de que necesitaba un cambio. Antes de su regreso de vacaciones, el presentador intervino en directo en el programa y explicaba: "Ha llegado el momento de no castigarme más, de no juzgarme más y de estar muy contento conmigo mismo".

Durante su ausencia, el presentador había reflexionado y trabajado mucho en su sentimientos. Un proceso en el que se dio cuenta de que no estaba viviendo como quería: "No sabía que se podía vivir con tanto dolor y tan pocas ganas".

Jorge confesaba que había necesitado irse para reencontrarse, "tomar pie" y volver a ser "el que era antes de un año". Sentía que había conectado consigo mismo tras "mucho tiempo desconectado" y lo ha hecho enfrentándose a los problemas que habían surgido: "El dolor, como no te enfrentes a él, va a viajar contigo, lo importante es enfrentarte a lo que te sucede y no esconder la cabeza".

El recuerdo a Mila Ximénez

Regresó como todo un aventurero, en avioneta y con una noticia: había escrito un libro. Lo empezó el día en que falleció Mila Ximénez y, leyendo la primera página, nos dábamos cuenta de que este fue uno de sus grandes escollos.

Nos contaba que la marcha de la colaboradora fue "el detonante" de otras situaciones que le llevaron "a la más profunda de las tristezas".