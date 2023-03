José Manuel Parada se niega a hablar con Chelo Gª Cortés y se enfrenta a María Patiño: "Preferiste que la verdad no te estropease una noticia"

José Manuel Parada se negaba a mandar un mensaje de ánimo a Chelo García Cortés ante su inminente operación de cadera

"De Chelo no quiero hablar, he tratado de llevarme bien pero mientras no rectifique las mentiras que ha dicho de mí no la puedo perdonar y ella lo sabe", decía José Manuel Parada

"Te tenía por una periodista amante de la verdad, pero me has demostrado que no", decía Parada a María Patiño

José Manuel Parada intervenía en 'Sálvame' tras conocerse la noticia de la muerte de Laura Valenzuela pero Terelu Campos le preguntaba si no quería dedicarle unas palabras a su expareja, Chelo Gª Cortés, dado que está a punto de someterse a una intervención de la cadera. Sin embargo, sus palabras sorprendían a todos dado el enfado que demostraban.

"De Chelo no quiero hablar, he tratado de llevarme bien pero mientras no rectifique las mentiras que ha dicho de mí no la puedo perdonar y ella lo sabe", decía José Manuel.

El enfado de José Manuel Parada con María Patiño

"¿A pesar de las circunstancias?", preguntaba María Patiño, a la que le da "pena" la situación dado todo lo que han vivido juntos. Pero José Manuel se negaba: "Hace meses te escribí porque creo que le tenemos un cariño especial y preferiste que la verdad no te estropease una noticia, todavía estoy esperando que tú me llames".

La presentadora le respondía que le envió un audio y daba detalles de lo que les enfrenta: "Te dije que lo que escribió Chelo en el libro es lo que me había contado y tú me contestaste que no porque me lo haya contado durante años significa que sea verdad".