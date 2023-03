Luis ‘Pinocho’ le manda un mensaje a Anabel Pantoja: “Que no me vea como un enemigo, quiero…”

Luis ‘Pinocho’ será el protagonista del polígrafo en el ‘Deluxe’, pero antes de que Conchita determine si dice la verdad o no, José Antonio León ha hablado con él. El supuesto hermano de Anabel Pantoja ha querido mandarle un mensaje a la influencer y le gustaría verse cara a cara con ella.

También ha asegurado que le desea lo mejor a Anabel Pantoja y le ha mandado un mensaje: “Que no me vea como un enemigo, que no lo soy”. Además, ha asegurado que ha afirmado que aceptaría preguntas de ella si quisiera asistir al programa.