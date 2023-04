En pleno debate sobre Belén Rodríguez, Carmen Borrego recibió un mensaje de su marido

'Sálvame' ha tenido acceso a ese mensaje y contiene un insulto hacia Belén Esteban

Carmen Borrego se enfrentaba a la dirección de 'Sálvame': "Es un mensaje privado ¡Dejad a José Carlos!"

"Dile a tal que es una HDP", este es el mensaje que 'Sálvame' captó y que José Carlos, marido de Carmen Borrego, envió a la colaboradora durante el debate en el plató sobre Belén Rodríguez. Belén Esteban se daba por aludida y estallaba en directo: "Me ha dolido mucho porque le tenía cariño".

"Es un mensaje privado y no voy a hablar de él bajo ningún concepto", se defendía Carmen Borrego antes de que se desvelara la identidad de la destinataria del insulto pero Belén Esteban, tras confirmar sus sospechas, estallaba: "Me duele, a mí Miguel en la vida me diría que le dijera eso a algún compañero, me parece..."

"Dejadle tranquilo", pedía Carmen, insistiendo en que tanto su marido como lo que le escriba es privado; "me da lo mismo, está en el pantallón", se quejaba la colaboradora y se enfrentaba a su compañera: "A mí tu marido no me llama eso".

Y es que está muy dolida porque cree que siempre ha estado al lado de Carmen dándole buenos consejos; "conmigo no lo pagues", le pedía Carmen y Belén le pedía el teléfono de su marido: "¿Tu ves bonito llamar a una compañera hija de?"

Para Belén, algunos han atacado mucho a Belén Rodríguez pero "no han tenido narices" con otros: "He tragado mucho y he mediado mucho". Mientras tanto, Carmen insistía: "¡Dejad a José Carlos!"

