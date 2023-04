De las arrolladoras declaraciones de su madre al "sinvivir" con sus exnovios: los ataques contra Yaiza Martín

Yaiza Martín se presentó en televisión como la novia de Ginés Corregüela, actual concursante de 'Supervivientes'. Se cerraba así el 'cuarteto amoroso' formado por el concursante, su mujer, su amante durante diez años y Yaiza. Ellos pregonan su historia de amor, pero ¿Quién es Yaiza? No dejan de surgir testimonios en contra ella tachándola de mentirosa, manipuladora y fantasiosa. Pero ¿Quién habla de ella? Amigos, exnovios y hasta su madre.

Pero sin duda, las declaraciones más demoledoras fueron las de su madre: "Ya no la cuento como hija", decía Benigna ante la llamada de 'Sálvame'. Cuando le preguntaban si era su madre, respondía que "por suerte o por desgracia, sí" y confirmaba que llevan años sin tener relación.

Al parecer, Benigna se cansó de que Yaiza acudiera a su casa con distintas parejas de forma habitual, así se lo dijo y ella habría dejado de hablarle: "Jamás me ha dirigido más la palabra, pero no solo a mí, dejó de llamar a los hermanos y de visitarles. Es que no tiene contacto con nadie de la familia". Además, le acusa de destrozar el piso de su hermana en el que vivía.