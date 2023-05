Arelys habla de la ruptura de Yulen con Anabel Pantoja: "Sus celos le asfixiaron. Le tenía miedo"

"Es mi hijo y es mi vida. Y cuando me ha dicho "Mamá, lo he pasado mal" , a mí me ha roto el corazón", confiesa al ser preguntada por todo lo que piensa y siente sobre su hijo y sobre Anabel Pantoja. "Yulen es más feliz sin ella. La tenía miedo", sentencia Arelys

El exnovio de Anabel se sentaba por primera vez en ‘Viernes Deluxe’ para contar todo sobre su relación con la sobrina de la tonadillera. María Patiño quería saber cómo fue el día de la ruptura entre ambos: ‘’Fue muy duro, ella llega de la gira, es verdad que todos esos tres meses que pasaron estábamos más distanciados los dos, no era nada premeditado no estaba pensado (…) Fuimos a comer a un restaurante y ella me nota frío, me nota distante y era la realidad’’.