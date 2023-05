Tatiana Delgado vive una situación dramática: “Estuve a punto de decir adiós"

Tatiana lo ha pasado muy mal y es que ha estado “cuatro meses en el hospital a punto de morir” tras sufrir una sepsis. Todo empezó cuando unas personas empezaron a meterse con ella, no les siguió el rollo y la agredieron: “Me cogieron de los pelos, me dieron una patada en la prótesis, se me rompió y me dio una sepsia”, narraba.