La abuela de Adara cree que su nieta ha sido "muy valiente" contando lo que siente por Gianmarco

Pilar ha pedido un deseo para su nieta: "Mi deseo es que sea feliz en la casa y que cuando salga ya tendrá tiempo de arreglar su vida y poner las cosas en su sitio". Además, ha dejado claro que no quiere hablar con ella hasta que salga del concurso porque no sabe si lo va a hacer bien: "A lo mejor no lo iba a hacer bien o no le iba a decir lo que ella quisiera". Aun así, está "contenta y muy tranquila", porque ha contado ya todo lo que sentía.