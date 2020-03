Adara, de las palabras de Hugo viéndose separado de Ivana, en ‘Supervivientes’: “Me llamó la atención que se acordara de mí cuando se iba su novia”

Adara alucina con que su ex, Hugo, se acordara de ella de alguna manera cuando le separaron de su actual pareja, Ivana, en ‘Supervivientes’. Y es que vio una clara referencia a su historia con Gianmarco en otro reality cuando Hugo dijo: “Los que se aman bien no gustan, gusta el morbo, lo clandestino y quien se sienta aludido, tendrá la conciencia no tranquila”.

“Me llamó la atención que se acordara de mí en los momentos en que se iba su novia”, ha dicho Adara en una conexión telefónica con ‘Sálvame’, que no entiende que en un momento tan crucial en que iba a separarse de su chica, se acordara de ellos. Además, le ha recordado algo: “La que no ha querido estar con él he sido yo, no entiendo nada últimamente”.